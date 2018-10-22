Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Arif Özen, olimpiyat şampiyonu olup, Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelen Arif Özen, yakınlarının yönlendirmesiyle küçük yaşta ata sporuna başladı.

8 yıl önce Aydın Güreş Eğitim Merkezi'ne seçilen milli sporcu, 4 yıl süren altyapı eğitiminin ardından Sancaktepe Belediyespor forması giydi.

Yeteneğiyle dikkati çeken ve kısa sürede yurt dışında da başarılara imza atan 20 yaşındaki Arif Özen, geçen ay Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Arif Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam'da dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçilerin yetiştiğini, kendisinin de bu spora amcaları ve babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Babasının güreşteki heyecanını görerek büyüdüğünü anlatan Arif Özen, şöyle konuştu:

"Onlar karakucak ve yağlı güreş yaptı. Onlar orada madalyalar almaya başlayınca bu mutluluğu ailemle gördüm ve bunu biraz daha ileri taşımak istedim. Ben de minder güreşine ağırlık vermeye başladım. Babam, minder güreşini tavsiye etti ve benden uluslararası müsabakalardan madalya almamı istedi. Böylece babamın isteğini yerine getirebilmek için canla başla çalışmaya başladım."

"Asıl hedefim olimpiyatlardan madalyayla dönmek"

İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde profesyonelliğe adım attığını dile getiren Özen, bundan sonra da basamakları bir bir çıkmaya başladığını anlattı.

Güreşte hedefin önemine dikkati çeken Özen, "Önce Balkan şampiyonu oldum, ardından Avrupa'da ve dünyada madalyalar getirdim. Son olarak gençlerde dünya birincisi oldum. Bu benim için bir gurur verici bir tablo. Bu gururu ülkeme yaşattığım için çok mutluyum. Ancak yeni başladığımı da belirtmek isterim, asıl hedefim olimpiyatlardan madalyayla dönmek. Bunun için de çok çalışacağım. Türk milletine gurur yaşatmak için güreşe başladım." ifadelerini kullandı.

Romanya'da yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılacağını hatırlatan Arif Özen, "Buradan da alnımın akıyla çıkacağıma inanıyorum. İlerideki en büyük hedefim büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek. İnşallah bu hedeflerime ulaşarak, Türk milletine gurur yaşatırım." şeklinde konuştu.