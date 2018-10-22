Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96482
ALTIN
222.130
DOLAR
5.6467
STERLİN
7.3449
EURO
6.5011
'PTT dünya markası oluyor'
'PTT dünya markası oluyor'
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması

Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Arif Özen, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Arif Özen, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:08
0 Okunma
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Arif Özen, olimpiyat şampiyonu olup, Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelen Arif Özen, yakınlarının yönlendirmesiyle küçük yaşta ata sporuna başladı.

8 yıl önce Aydın Güreş Eğitim Merkezi'ne seçilen milli sporcu, 4 yıl süren altyapı eğitiminin ardından Sancaktepe Belediyespor forması giydi.

Yeteneğiyle dikkati çeken ve kısa sürede yurt dışında da başarılara imza atan 20 yaşındaki Arif Özen, geçen ay Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Arif Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam'da dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçilerin yetiştiğini, kendisinin de bu spora amcaları ve babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Babasının güreşteki heyecanını görerek büyüdüğünü anlatan Arif Özen, şöyle konuştu:

"Onlar karakucak ve yağlı güreş yaptı. Onlar orada madalyalar almaya başlayınca bu mutluluğu ailemle gördüm ve bunu biraz daha ileri taşımak istedim. Ben de minder güreşine ağırlık vermeye başladım. Babam, minder güreşini tavsiye etti ve benden uluslararası müsabakalardan madalya almamı istedi. Böylece babamın isteğini yerine getirebilmek için canla başla çalışmaya başladım."

"Asıl hedefim olimpiyatlardan madalyayla dönmek"

İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde profesyonelliğe adım attığını dile getiren Özen, bundan sonra da basamakları bir bir çıkmaya başladığını anlattı.

Güreşte hedefin önemine dikkati çeken Özen, "Önce Balkan şampiyonu oldum, ardından Avrupa'da ve dünyada madalyalar getirdim. Son olarak gençlerde dünya birincisi oldum. Bu benim için bir gurur verici bir tablo. Bu gururu ülkeme yaşattığım için çok mutluyum. Ancak yeni başladığımı da belirtmek isterim, asıl hedefim olimpiyatlardan madalyayla dönmek. Bunun için de çok çalışacağım. Türk milletine gurur yaşatmak için güreşe başladım." ifadelerini kullandı.

Romanya'da yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılacağını hatırlatan Arif Özen, "Buradan da alnımın akıyla çıkacağıma inanıyorum. İlerideki en büyük hedefim büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek. İnşallah bu hedeflerime ulaşarak, Türk milletine gurur yaşatırım." şeklinde konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Gençler Güreş ŞampiyonasıAltın MadalyaMilli Sporcu Arif ÖzenOlimpiyat şampiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Londra'da kazanan çıkmadı
Londra'da kazanan çıkmadı
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Fenerbahçe, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı
Anadolu Efes, Rusya'da kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ