Altay’da şampiyonluk coşkusu

İZMİR - TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Altay'da futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı.

İzmir Atatürk Stadı'nda lider Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek rakibini geride bırakan ve şampiyonluğa ulaşan Altaylı futbolcular sevinçlerini taraftarıyla paylaştı. Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Özden Töraydın, futbolcular ve eşleri Kordonboyu'nda üstü açık otobüsle tur attı.

"Şampiyon Altay" tezahüratlarla ve marşlar eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşayan futbolculara Altaylı ve İzmirli futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi.