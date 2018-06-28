Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96863
ALTIN
185.347
DOLAR
4.5972
STERLİN
6.0193
EURO
5.3261
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür...
Astım hastaları spor yapabilir
Astım hastaları spor yapabilir
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Turizmin ayrılmaz parçası
Turizmin ayrılmaz parçası
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa, güne düşüşle başladı

Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden Almanya Milli takımı, taraftarlardan özür diledi.

Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden Almanya Milli takımı, taraftarlardan özür diledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:58
0 Okunma
Alman Milli Takımı taraftarlardan özür diledi

BERLİN

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden Almanya Milli takımı, taraftarlardan özür diledi.

Milli takımın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan açık mektubunda, Almanya'nın 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na çok şey yapmayı planlayarak gittiği belirtilerek, "Dünya şampiyonu gibi oynamadığımız için özür dileriz. Bundan dolayı, ne kadar acı olsa da, hak ederek elendik." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, taraftarların Almanya ve Rusya'daki statlarda kendilerini mükemmel bir şekilde destekledikleri kaydedilirken, "Biz de sizin gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz." denildi.

Alman Milli Takımı'nın 2014 yılında Brezilya'da taraftarlarla birlikte kutlama yaptığına dikkat çekilen mektupta, yenilgiyi ve rakibin üstünlüğünü kabul etmenin sporun bir parçası olduğu vurgulandı.

Milli takım, İsveç ve Meksika'yı bir üst tura çıkmaları, Güney Kore'yi de dünkü galibiyetinden dolayı kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alman Milli TakımıTaraftarözür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı
Trabzonspor'da bilet fiyatları açıklandı
Bursaspor'dan Vagner Love ve Olcay Şahan'a yakın markaj
Bursaspor'dan Vagner Love ve Olcay Şahan'a yakın markaj
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Banvit, ABD'li Jordan Morgan'ı transfer etti
Banvit, ABD'li Jordan Morgan'ı transfer etti
Cenk Tosun'dan taraftara övgü
Cenk Tosun'dan taraftara övgü
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ