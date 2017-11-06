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"Allah, Cenk'i nazarlardan korusun"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil, siyah-beyazlı formayla son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyan Cenk Tosun'un çok iyi bir golcü olduğunu söyledi.

"Allah, Cenk'i nazarlardan korusun"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil, siyah-beyazlı formayla son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyan Cenk Tosun'un çok iyi bir golcü olduğunu söyledi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:16
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"Allah, Cenk'i nazarlardan korusun"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgilsiyah-beyazlı formayla son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyan Cenk Tosun'un çok iyi bir golcü olduğunu söyledi. 

Açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, "Allah, Cenk'i nazarlardan korusun. Zaman zaman suskun kalabilir ama havası, gücü, kuvveti, mücadelesiyle Cenk Tosun çok iyi bir golcü. Beni bu sene çok mutlu eden oyunculardan." diye konuştu.

Cenk Tosun'un, Avrupalı kulüpler tarafından transfer edilmek istenmesine değinen Ürkmezgil, "Başkanımızın bu konudaki tutumu biliniyor. Kimse Beşiktaş'ta evladiyelik değil. Cenk'in kalitesine yakışan çok iyi bir teklif gelirse gider. Cenk giderse de hem kulübümüzün hem de Türkiye'nin gururu olur." ifadelerini kullandı. 

"Takımda gözle görülür bir düzelme var"

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın son haftalarda olumlu yönde değişim yaşadığını söyledi.

Dört haftalık kötü sonuçların ardından Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Göztepe'yi de mağlup ederek çıkışa geçen siyah-beyazlı kulübün düzelmeye başladığını vurgulayan Ürkmezgil, "Takımda gözle görülür bir düzelme ve değişim var. Birkaç hafta önce 'şampiyonluk gitti' diyorlardı ama daha ligin çok başındayız. Bu köprünün altından çok sular akacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım." şeklindeki sözlerine de açıklık getiren Ürkmezgil şunları kaydetti:

"Hocanın bu açıklamasını kulüpte bir sorun var gibi algılamamak lazım. Ben basına karşı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamalar kulüp içinden istemeyenler olduğu şeklinde değil. Başkanımızla, yöneticilerimizle hocanın arası çok iyi. Fikret Orman'ın doğum gününü birlikte kutladılar. Kulüp içinde bir sorun söz konusu değil. Şenol hoca formayı da adaletli dağıtıyor, bunu hissettiriyor. Futbol adamı olmasanız bile bunu hissedebiliyorsunuz. Talisca bir hafta yedek oturdu ama dün oyunu açtı. Şenol Güneş'i zaman geçtikçe daha çok takdir ediyorum."

Göztepe karşısında Tolgay Arslan'ın çok dikkat çekici bir futbol ortaya koyduğunun altını çizen Ürkmezgil, siyah-beyazlı oyuncunun milli takıma seçilebilmek için çalışmalarına devam ettiğini, kulübün ve Türkiye Futbol Federasyonun da bu konuda her türlü gayreti gösterdiğini sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBJKAhmet ÜrkmezgilCenk Tosun
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