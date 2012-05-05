Ali Uras hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Ali Uras'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Kulübümüzün eski başkanlarından, değerli spor adamı Ali Uras'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapmış, 1977 ile 1986 yılları arasında ise kulübümüzün başkanlığını yürütmüş ve sadece Galatasaray'a değil, Türk sporuna büyük hizmetler yapmış olan Prof. Dr. Ali Uras'ı camiamız ve ülkemiz şükranla anacaktır.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınlarına, camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz.''