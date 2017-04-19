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Ali Şen: Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şen, "Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum." dedi.

Ali Şen: Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şen, "Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum." dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
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Ali Şen: Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum

İSTANBUL -  Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, sarı-lacivertlilerin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.

Ali Şen,  yaptığı açıklamada, tüm futbolseverlerin bu derbiyle ilgilendiğini vurgulayarak, Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'daki maçın favorisi olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerde, son haftalarda alınan sonuçlarla morallerin yüksek olduğunu dile getiren Şen, "Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Aslan: Kazanan sezona moralli devam edecek

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kemal Aslan ise derbinin kaderini Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sahaya süreceği kadronun belirleyeceğini dile getirdi.

İki takımın da sıkıntılı bir durumda bulunduğunu savunan Aslan, "İkinciliğe sezonu kurtarmak olarak bakıyorlar. Derbide galip gelen, moral motivasyonunu artıracak. Kazanan sezona moralli devam edecek. Maçın seyrini Tudor'un çıkaracağı kadro belirleyecek." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DerbiAli ŞenFenerbahçe
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