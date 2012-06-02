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Ali Koç ve Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret etti

Fenerbahçeli eski yönetici Ali Koç ve spor yorumcusu Sinan Engin, hastanede tedavisi süren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ali Koç ve Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret etti

Fenerbahçeli eski yönetici Ali Koç ve spor yorumcusu Sinan Engin, hastanede tedavisi süren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:19
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Ali Koç ve Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret etti

Yıldırım'ın tedavi altında bulunduğu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayrı zamanlarda gelen Ali Koç ile Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın doktoru Mustafa Serdar Erkan, Yıldırım'ın enzimlerinin bozulduğunu ve şeker oranının yüksek olduğunu belirterek, gereken kontrollerin yapılmasına devam edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Ancak Kocaman'ın Yıldırım ile görüşemediği öğrenildi. 

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:23
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