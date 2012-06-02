Ali Koç ve Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret etti

Yıldırım'ın tedavi altında bulunduğu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayrı zamanlarda gelen Ali Koç ile Sinan Engin, Yıldırım'ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın doktoru Mustafa Serdar Erkan, Yıldırım'ın enzimlerinin bozulduğunu ve şeker oranının yüksek olduğunu belirterek, gereken kontrollerin yapılmasına devam edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Ancak Kocaman'ın Yıldırım ile görüşemediği öğrenildi.