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Ali Koç, mazbatasını taraftarın önünde alacak

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak.

Ali Koç, mazbatasını taraftarın önünde alacak

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:05
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Ali Koç, mazbatasını taraftarın önünde alacak

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları yarın saat 18.00'de Ülker Stadı'nda verilecek.

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlanacak.

Ali Koç, dün yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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