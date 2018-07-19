Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Koç, kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuzlar dilerim. Kalpler beraber."

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.