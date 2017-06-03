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Ali Koç: 2018'de Fenerbahçe başkanlığına adayım

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Ali Koç, "Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım." dedi.

Ali Koç: 2018'de Fenerbahçe başkanlığına adayım

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Ali Koç, "Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım." dedi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 15:20
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Ali Koç: 2018'de Fenerbahçe başkanlığına adayım

Fenerbahçe'nin Ülker Sports Arena'da düzenlenen mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, kürsüye gelirken üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Koç, şunları kaydetti:

"30 Mayıs 2015'te bu salondaki seçimli genel kurulda başkanımız, önümüzdeki dönemler için kendi başkanlığıyla ilgili ifadelerde bulundu. Aynı gün ben de burada, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Yine aynı noktadayım, kararlılığımı sizin huzurunuzda vurgulamak istiyorum. Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım. Fenerbahçemiz için mücadeleye hazır olduğumu bildirmek isterim."

Ali Koç, adaylığıyla ilgili mecbur olmadıkça açıklama yapmayacağını da vurgulayarak, sarı-lacivertli taraftarları yeni sezon için kombine kart almaya çağırdı.

Salondaki üyeler özellikle başkanlığa adaylık açıklamasını yenilediği anda ayağa kalkarak uzun süre alkışlarla Koç'a destek oldu. Ali Koç konuşmasından sonra da üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve tebrikleri kabul etti.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç konuşurken salonda yer almadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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