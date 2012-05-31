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Ali Dürüst: ''Artık olay eskisi gibi değil''

"UEFA mali konularda çok hassas ve tüm kulüplerin dikkatli adımlar atmaları gerekli''

Ali Dürüst: ''Artık olay eskisi gibi değil''

"UEFA mali konularda çok hassas ve tüm kulüplerin dikkatli adımlar atmaları gerekli''

31 Mayıs 2012 Perşembe 08:51
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Ali Dürüst: ''Artık olay eskisi gibi değil''

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, UEFA'nın mali konulardaki sorunlar nedeniyle Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'u 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men etmesiyle ilgili olarak, tüm kulüplerin çok dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA'nın mali kriterlerle ilgili olarak titiz davrandığına dikkati çekerek, ''Bu mali kriterler zaten sır değil. UEFA bunu düzenli bir şekilde açıklıyor. Kriterlere uymaya özen göstermek gerekiyor. Başka kulüplerle ilgili konuşmak istemiyorum ancak artık olay eskisi gibi değil. UEFA mali konularda çok hassas ve tüm kulüplerin dikkatli adımlar atmaları gerekli'' diye konuştu.

Galatasaray Kulübü olarak UEFA kriterlerine uyum için gerekli özeni gösterdiklerini anlatan Dürüst, ''Bizim sıkıntımız yok. Bu durumun ne kadar önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Çalışmalarımızı ve raporlarımızı düzenli olarak UEFA'ya sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 00:53
Anahtar Kelimeler:
Ceza
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