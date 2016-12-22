Yurtgüven, "

Alex Song

ile ilgili hiçbir temasımız olmadı. Ne bir görüşme ne bir anlaşma oldu." dedi.

Rubin Kazan'da forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusunun, Zürih maçına geldiği iddialarını da yalanlayan Yurtgüven, şöyle konuştu:

"Zürih maçına da geldiği iddia edildi ancak ne bir yöneticimiz ne de bizler gördük. Kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Sonuçta Osmanlıspor güzel bir marka. Eğer biz bir görüşme yaparsak 'anlaştık' diye herkese haber veririz. Alex ile ilgili ne bir görüşmemiz ne de başka bir şeyimiz oldu. Ankara'ya gidip geldiğini bile bilmiyoruz. Kendilerine pazar yaratmaya çalışan bir grup menajerin tezgahladığı bir oyun, diye düşünüyorum."

Transferler konusunda Türk basınının da hassas davranması gerektiğini dile getiren genel menajer Yurtgüven, "Görüşme olsa zaten biz bunu resmi ağızdan paylaşırız. Olmadı, olmayacakta. Kesin bir dille yalanlıyorum. Sadece isme para verme durumunda değiliz. İnandığımız futbolcularla görüşmeler yapıyoruz. Zamanında başarılı kariyer yapmış bir futbolcunun, böyle başarılı takımlarla anılması devrinin kapanması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'un transferlerinde mevcut futbolcuların performanslarının etkili olacağını vurgulayan Yurtgüven, şunları kaydetti:

"1-2 noktada transfer olabilecek gibi görünüyor. Futbolcuların yıl sonuna kadar göstereceği performanslar belirleyici unsur olacaktır. Futbolcuların performansını bir görelim, ondan sonra da oturup bu doğrultuda mı gideceğiz, yoksa farklı bir strateji mi izleyeceğiz, göreceğiz."

AA