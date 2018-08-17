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Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, transfer etmek istedikleri Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba için 3 milyon avroluk teklif yaptıklarını ancak bu parada anlaşamadıklarını söyledi.

Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, transfer etmek istedikleri Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba için 3 milyon avroluk teklif yaptıklarını ancak bu parada anlaşamadıklarını söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:54
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Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer etmek istedikleri Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba için 3 milyon avroluk teklif yaptıklarını ancak bu parada anlaşamadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamada bulunan Albayrak, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu belirtilen Emre Akbaba'yı kadrolarına katmak için uzun süredir çalıştıklarını dile getirdi.

Milli futbolcunun transferi için Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile 2-3 aydır görüşme halinde olduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Ankara'da bir görüşme yaptık ve sevgili başkan bizden 7 milyon avro istedi. Yedi ay mukavelesi kalmış bir oyuncu için böyle bir para vermemiz söz konusu olamaz. Böyle sıkıntılı bir dönemde bunun hesabını veremeyiz. Biz 2,5 milyon avro teklif vermiştik, daha sonra 3 milyon avroya çıktık. Dün Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından stada geldim ve Hasan Başkanı da davet ettim. Kendisi de kırmadı geldi ve uzun uzun konuştuk. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon avrodur. Bu parada anlaşamadık. Kendisi 'Alanya'ya dönüyorum, yönetici arkadaşlarla görüşüp sana döneceğim.' dedi. Maalesef gideceğini söylediği saatte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Alanya'ya bir sefer olmadığını öğrendim."

Hasan Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olduğunu aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emre de Galatasaraylı ve Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları ortalıkta dolaşıyor. Dün akşam geç saatlere kadar başkanla konuştum. Şu anda yönetim kurulu olarak Emre'yi almışlar ve gitmesi için zorluyorlar. Emre de 'Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a gitmek istiyorum.' diyor. Bugün kendileriyle yine bir görüşme yapacağım. Şimdi sevgili hocamız da burada. Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla beraber değerlendirme yapacağız. Kulübümüz, Emre ve Alanyaspor Kulübü için hayırlısı neyse o olsun. Biz Emre'yi uzun zamandan beridir istiyoruz. Kafasını çelmek için 'Galatasaray seni alırsa Şampiyonlar Ligi'nde oynatamaz.' demişler. Öyle bir şey yok, inşallah hayırlısı olur ve biz onu Şampiyonlar Ligi'nde de oynatırız. Bir futbolcu bana 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum, Fenerbahçeliyim.' derse ben o futbolcuyu almam."

Fikret Orman'a teşekkür

Abdurrahim Albayrak, kulüpler arasında sorun yaşanmasını istemediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı alışverişlerde sormadan hareket etmem. Fikret (Orman) Başkana teşekkür ediyorum. Dün bir futbolcuyla ilgili kendisinden görüş aldım. 'Hiçbir problem yoktur, alabilirsin.' dedi. Fikret Orman ile konuştuğumuz oyuncu aramızda kalsın. Dostlukların ön planda olması lazım. Bir dönem Beşiktaş'ın gönderdiği Nouma'yı istemiştim. Serdar Bilgili ile görüştüğümde 'Başkanım almasan iyi olur.' dedi. O iş benim için bitti. İki ay sonra bizden bir futbolcu oraya gitmek istedi. Bu sefer Serdar Bilgili aradı, ben de 'Başkanım almasanız iyi olur.' dedim. O iş de orada kapanmıştı. Transferler böyle olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAbdurrahim AlbayrakEmre Akbaba
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