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Alanyaspor evinde kazandı

Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor evinde kazandı

Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

19 Kasım 2017 Pazar 17:19
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Alanyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın ara pasıyla topla buluşan Mbilla'nın, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Ertaç Özbir yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 

8. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük topu ceza sahası içine gönderdi. Ev sahibi takımın oyuncuları Barazite'den önce araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

17. dakikada orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, ceza sahası içine kadar sürdüğü topu Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak rakip oyunculara çarparak kornere çıktı.

21. dakikada Emre Akbaba rakip takım ceza sahası dışındaki Vagner Love'a topu çıkardı. Vagner Love'un vuruşunda kaleci uzanarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrası topla buluşan Gassama'nın ceza sahasına ortasında, Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.

49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barazite'nin şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

50. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluştu: 1-0

63. dakikada sağ kanattan gelişen Evkur Yeni Malatspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesiyle oyun alanına dönen meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.

83. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporEvkur Yeni Malatyaspor
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