AA

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.Maçın başlama vuruşundan önce, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.7. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Zlamal'dan döndü.22. dakikada ev sahibi takımda sağ taraftan Tanase'nin kullandığı korner atışında, ön direkte Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda defansa çarpan top üstten kornere gitti.30. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Berkan Emir'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde defans topu uzaklaştırmak istedi. Arka direkte Wagner Love'ın röveşata vuruşunda topu kaleci Fachini önledi.32. dakikada misafir takımın gelişen atağında ceza sahasında topla buluşmak isteyen Taha Yalçıner'den önce Tanase kayarak müdahale etti, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 33. dakikada Vagner Love'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fachini'nin sağından ağlara buluştu: 0-138. dakikada Suley'in pas hatasıyla topla buluşan Kardemir Karabükspor'da Yatabare, ceza sahası içine girerek kaleci Zlamal ile karşı karşıya kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Yatabare, ceza sahası içine ortaladığı topa Lazarevic, gelişine sert vurdu, direten dönen meşin yuvarlağı defans kornere gönderdi.64. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.66. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Aytemiz Alanyaspor'da Omeruo'nun rakip sahaya gönderdiği topu Kardemir Karabükspor'da Kokalovic kontrol ederken topu Vagner Love'a kaptırdı. Bu oyuncu öne çıkan kaleci Fachini'den sıyrılıp ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-276. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Hakan Aslantaş'ın gönderdiği uzun pasta Tanase kafayla ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Yatabare gelişine kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Zlamal'dan döndü.Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.