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"Alacaklıların direnişi nedeniyle lisansları açamadık"

Eskişehirspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter, "53 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün yaşayan bir efsanesi olarak, hayatımın en acı gününü yaşıyorum." dedi.

"Alacaklıların direnişi nedeniyle lisansları açamadık"

Eskişehirspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter, "53 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün yaşayan bir efsanesi olarak, hayatımın en acı gününü yaşıyorum." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:57
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"Alacaklıların direnişi nedeniyle lisansları açamadık"

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un divan kurulu başkanı Aydın Begiter, kulübün borçlu olduğu bazı eski oyuncu ve antrenörlerden muvafakat belgesi alamamaları nedeniyle, yeni transferler için lisans çıkartamadıklarını bildirildi.

Begiter, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni transfer edilen futbolcuların lisanslarının çıkartılamamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Borçlu olunan bazı futbolcu ve antrenörlerin, yeni transferlerin lisanslarını çıkartabilmeleri için gerekli olan muvafakat belgesini vermekten kaçındığını belirten Begiter, şunları kaydetti:

"Saat 00.00 itibarıyla, bütün çabalarımıza, yarattığımız kaynaklara ve yaptığımız ödemelere rağmen, alacaklı eski futbolcu ile teknik adamlarımızın direnişi nedeniyle lisansları açamadık. 53 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün yaşayan bir efsanesi olarak, hayatımın en acı gününü yaşıyorum. Takımımıza kazandırmak istediğimiz futbolcularımıza verdiğimiz sözleri aynen yerine getireceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigEskişehirspor
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