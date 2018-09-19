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Akhisarspor'un rakibi Krasnodar

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar'ı konuk edecek.

Akhisarspor'un rakibi Krasnodar

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar'ı konuk edecek.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:40
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Akhisarspor'un rakibi Krasnodar

MANİSA

AkhisarsporUEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek.

Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.

Grubun diğer maçında ise TSİ 19.55'te Sevilla ile Belçika'dan Standard Liege, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporUEFA
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