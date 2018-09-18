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Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

UEFA Avrupa Ligi'nde 35 maça çıkıp 11 gol atan Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un en tecrübeli ve en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

UEFA Avrupa Ligi'nde 35 maça çıkıp 11 gol atan Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un en tecrübeli ve en golcü ismi konumunda bulunuyor.

18 Eylül 2018 Salı 12:18
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Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

İZMİR - İlk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla bu organizasyonda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnador'u konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekibin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadrodan 15 futbolcu daha önce başka takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

En tecrübelisi Seleznov

Daha önce Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maça çıkan Yevgen Seleznov, bu müsabakalarda 11 gole imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde en tecrübeli ismi ve en golcü ismi konumunda bulunan Seleznov'u Trabzonspor'la 24 karşılaşmada mücadele eden Mustafa Yumlu'yu izliyor.

Türk futbolcular içinde en tecrübeli isim konumunda Mustafa Yumlu'yu 23 maçta 1 gol kaydeden Avdija Vrsajevic takip ediyor.

Golcüler

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen isimlerden 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Seleznov'un 11 golü bulunurken, Elvis Manu ve Helder Barbosa'nın 4'er, Josue'nin 2 ve Avdija Vrsajevic'in ise 1 golü var. 

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiUEFAAkhisarspor
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