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Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.

Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 09:03
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Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup

İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 yenildi.

6. dakikada Wanderson'un yerden sert şutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladı.

24. dakikada Akhisarspor, soldan kazandığı korner atışında golü buldu. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında ön direkte Helder Barbosa'nın kafayla aşırttığı topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

25. dakikada rakip savunmanın hatasında topu alan Manu, ceza alanı içine girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Stotski'nin soldan ortasında Akhisarspor ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Petrov'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

48. dakikada Petrov'un sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Gazinski, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

57. dakikada Akhisarspor geriye düştü. Krasnodar, ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin aşırtma vuruşunda topun filelerle bir kez daha buluşmasıyla 2-1 öne geçti.

84. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Onur Ataseven'in gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Akhisarspor, karşılaşmadan da 2-1 mağlup ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarUEFAKrasnador
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