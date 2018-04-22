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Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

22 Nisan 2018 Pazar 20:32
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Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın 3. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Barbosa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan sekti. Topu iyi takip eden Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın ceza sahasında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-1

38. dakikada Kosanovic'in ceza alanında Barbosa'ya yaptığı hareketin ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Seleznov'un 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı 

Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Halil Akbunar'ın vuruşunda, Caner Osmanpaşa'nın müdahale ettiği top kornere çıktı.

67. dakikada Ghilas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa müdahale ederek gole izin vermedi.

81. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.

Müsabaka, 1-1 berabere sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarGöztepeÖnce Vatan Gazetesi
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