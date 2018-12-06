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Akhisarspor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Akhisarspor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:39
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Akhisarspor kupada rahat kazandı

İSTANBUL 

Ziraat Türkiye Kupa 5. tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Akhisarspor öne geçti. Larsson'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onurcan Güler, topu yerden Bokila'ya çevirdi. Ön direğe hareketlenen Bokila'nın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

54. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Aykut Çeviker'in sağ kanattan ortasında Bokila ön direkte topun üstünden atladı. Kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Onurcan Güler, topu kalecinin üstünden aşırttıktan sonra kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

64. dakikada Akhisarspor farkı 3'e yükseltti. Rakiplerinden sıyrılan Regattin'in, ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

79. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Selçuk Alibaz'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Emir Gökçe, altıpasta topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

90. dakikada Akhisarspor, farkı yeniden 3'e çıkardı. Barbosa'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Larsson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larsson'un, kaleci Bora Körk'ün solundan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Akhisarspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Akhisarspor'un ev sahipliğinde Manisa'da oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporKupa
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