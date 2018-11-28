Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93517
ALTIN
205.607
DOLAR
5.2608
STERLİN
6.7151
EURO
5.9445
Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
Su ve meyve suyunda 300 milyon dolar ihracat hedefi
Su ve meyve suyunda 300...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 53 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ soruşturması: 53 gözaltı...
Türk takımları İspanya deplasmanında
Türk takımları İspanya deplasmanında
Gürcistan'da halk sandık başında
Gürcistan'da halk sandık başında

Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya'da Krasnodar ile karşılaşacak.

Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, 5. hafta mücadelesinde yarın Rusya'da Krasnodar ile karşılaşacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
0 Okunma
Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında

İZMİR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'a konuk olacak.

Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.

Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.

Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek.

Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'yi konuk edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporKrasnadorUEFA Avrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk takımları İspanya deplasmanında
Türk takımları İspanya deplasmanında
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya maç yok
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Ayew'den kötü haber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Avrupa'da 276. maçına çıkıyor
Galatasaray Avrupa'da 276. maçına çıkıyor
Filede Türk derbisi
Filede Türk derbisi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip
Lider Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ