Akhisarspor için kritik 4 hafta

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 haftada kritik müsabakalara çıkacak.

Ligde 9. haftayı 17 puan ve averajla 3. sırada kapatmasına rağmen sezon içinde 14. sıraya kadar gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 30. haftayı 35 puan ve averajla 12. durumda tamamladı.

Üst üste 4 galibiyetin ardından son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 2 puan alabildi.

Son 4 hafta

Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 haftaya düşme hattının 3 puan önünde girdi.

Akhisar ekibi, 13. sıradaki 35 puanlı Antalyaspor'un averajla önünde yer alırken, otuz ikişer puanlı takımlardan Atiker Konyaspor 14, Aytemiz Alanyaspor 15 ve Osmanlıspor 16. sırada bulunuyor.

Kalan 4 haftada 2 maçını Manisa'da, ikisini ise deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, 29 Nisan Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra Galatasaray'ı ağırlayacak. 33. haftada Kayserispor deplasmanında puan arayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftada ise Osmanlıspor'u konuk edecek.

Ligde istediği sonuçları alamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 9 Mayıs Çarşamba günü de Diyarbakır'da final müsabakasına çıkacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu sezon 8. sarı kartını gören Abdoulwahid Sissoko, cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.