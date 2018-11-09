Akhisarspor gruptan çıkma şansını yitirdi

MANİSA

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda konuk ettiği Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un gruptaki 4. maçların ardından gruptan çıkma şansı kalmadı.

Müsabakanın ilk yarısını Nolito ve Luis Muriel'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Sevilla karşısında Akhisarspor, 52. dakikada Elvis Manu ile skoru 2-1'e getirdi. Güray Vural ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan yeşil-siyahlı ekip, 78. dakikada Onur Ayık'la bir gol daha atmasına rağmen müsabakayı 10 kişi tamamlayan rakibinin 87. dakikada Ever Banega ile bulduğu penaltı golüne engel olamadı.

Krasnodar'a 1-0, Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, İspanya'da Sevilla karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından Akhisar'da rakibine 3-2 yenildi.

Gruptaki 4 maçta puanı bulunmayan Ege temsilcisi, bitime 2 hafta kala üst tur şansını yitirdi. Grupta 9 puanlı Sevilla ile Krasnodar ilk iki sırada bulunuyor.

Caner Osmanpaşa da sakatlandı

Sevilla karşısında 5 oyuncusundan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan Akhisarspor'da Caner Osmanpaşa da müsabakanın ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli savunma oyuncusu yerini Kadir Keleş'e bıraktı. Yeşil-siyahlı ekipte stoperlerden Mustafa Yumlu ve Dany'nin de sakatlıkları bulunuyor.

İç sahadaki ilk gol Manu'dan

Avrupa kupalarında ilk golünü 2-1 yenildiği Standard Liege deplasmanında Onur Ayık'la bulan yeşil-siyahlı ekibin ikinci golünü Elvis Manu kaydetti. Manu'nun golü, takımın Avrupa kupalarında iç sahadaki ilk golü oldu.

Akhisarspor'un ikinci golünü kaydeden Onur Ayık, yeşil-siyahlı formayla Avrupa'da 2. golüne imza attı.

Güray Vural'ın penaltı vuruşunda top direkten döndü

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elvis Manu'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını 58. dakikada kullanan Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Penaltı atışını kullanmak isteyen Elvis Manu, penaltıyı Güray'ın kullanmasına tepki gösterdi.

Akhisarspor, gruptaki son 2 maçında, 29 Kasım Perşembe günü Krasnodar deplasmanında mücadele ettikten sonra 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'i ağırlayacak.

Akhisarspor J Grubu'nun son sırasında

İspanya'nın Sevilla takımına sahasında 3-2 yenilen Akhisarspor, dördüncü maçından da puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika ekibi Standard Liege, deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.

9 puanlı Sevilla ve Krasnodar'ın ilk iki sırada bulunduğu grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.

Dördüncü hafta sonunda J Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: