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Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Standard Liege'e konuk olacak Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü Belçika temsilcisi Standard Liege'e konuk olacak Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü.

02 Ekim 2018 Salı 16:43
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Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları

MANİSA 

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan idmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Antrenman, taktik çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları süren Eray Ataseven, Daniel Larsson ve Serginho çalışmada yer almadı. 

Arslan: Artık Avrupa kupası maçına odaklandık

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor müsabakasını bireysel hatalarla kaybettiklerini söylerken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege maçına konsantre olduklarını belirtti.

Alanya'da iyi bir performans ortaya koyamadıklarını dile getiren Arslan, "O günkü performansımıza bakacak olursak, kazanabilecek durumumuz da yoktu. Maçın ikinci yarısında önde oynadık, biraz daha fazla istedik ama olmadı. Bu maçı bir ders olarak, iyiler ve kötüler olarak ayırdık. Artık Avrupa kupası maçına odaklandık." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir grupta olduklarını hatırlatan Arslan, Belçika'dan mutlak galibiyet ve Akhisarspor'un yaşayacağı ilklerle döneceklerine inandığını söyledi.

Belçika'daki maçın ciddiyetinin farkında olduklarını anlatan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimize saygı duyacağız ama ülkemizi ve Türk futbolunu temsil edeceğiz. Hata yapmamamız lazım. Planımızı galibiyet üzerine yaptık. Bugün de biraz işin taktiksel boyutu var. Yarın da orada yapacağımız çalışmada işin taktik boyutuna gireceğiz. Takım oyununu geliştirmemiz lazım. Ülkemizi iyi şekilde temsil ederek dönmek istiyoruz. Hedefimiz galibiyet veya ilkleri başarmak. İlk puanımızı almak, ilk gollerimizi atmak. Bunlar Akhisarspor için önemli."

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporStandard Liege
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