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Akhisar galip

Spor Toto Süper Lig'de, Akhisar Belediyespor, sahasında Elazığspor'u 3-1 yendi.

Akhisar galip

Spor Toto Süper Lig'de, Akhisar Belediyespor, sahasında Elazığspor'u 3-1 yendi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:18
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Akhisar galip
MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de  Akhisar Belediyespor ileElazığspor arasındaki maçın ilk yarısı, 1-1 berabera tamamlandı.

23. dakikada Bilal'in ceza sahası dışından kullandığı frikik, az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada Akhisar Belediyespor savunmasından dönen topu iyi takip eden Alper, ceza alanı içerisine ortaladı. Sane, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

45. dakikada Güray'ın sol çaprazdan ortasında Uğur, kafayla Bruno'ya pas verdi. Bruno, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi

53. dakikada Akhisar Belediyespor'da Uğur'un verdiği pas sonrası Niasse, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Niasse'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

71. dakika Bruno'nun pasıyla Kenan, kaleci Ivesa'yla karşı karşıya kaldı. Kenan'ın vuruşunda, kaleci Ivesa topa hakim oldu.

83. dakikada Serdar'ın ceza sahası içinden pasını alan Sane'nin direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Niasse, ceza sahası içinde kaleci Ivesa'yla karşı karşıya kaldı. Ivesa’nın müdahalesini maçın hakemi, penaltı olarak değerlendirdi. Ivesa'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından konuk takımın oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için kaleye futbolculardan Adem geçti. Uğur'un kullandığı penaltı atışında top, ağlarla buluştu: 3-1

Maç, Akhisar Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:19
Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor
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