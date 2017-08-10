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Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu

Süper Lig'de 6. kez sahaya çıkacak olan Akhisar Belediyespor, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacak.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu

Süper Lig'de 6. kez sahaya çıkacak olan Akhisar Belediyespor, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:27
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Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu

Süper Lig'de 6. kez sahaya çıkacak olan Akhisar Belediyespor, yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacak.

Geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan 8'inin takımdan ayrıldığı Akhisar Belediyespor'da şimdiye kadar 5 futbolcu kadroya dahil oldu

Topladığı 48 puanla ligi 7. sırada tamamlayan ve en başarılı dönemini geçiren Akhisar Belediyespor'un geçen sezonki kadrosundan Custodio futbolu bırakırken, Loteteka Bokila Romanya'nın Cluj takımına kiralandı. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Ricardo Jorge Vaz Te, Çin'in Henan Jianye takımına, Özer Hurmacı ise Osmanlıspor'a transfer olurken, Medipol Başakşehir'den kiralanan ve ikinci yarıda takıma büyük katkı veren Sokol Cikalleshi de takımına döndü.

Yeşil-siyahlı ekipte Abdulkadir Özdemir, Tolga Ünlü ve Alper Uludağ da takımdan ayrıldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyespor, şimdiye kadar Alperen Babacan, Serginho, Eray Ataseven, Barbosa ve Paulo Henrique'yi kadrosuna dahil etti.

Bu yıl 6. sezonunu geçireceği Süper Lig'de oynadığı 170 maçta 57 galibiyet, 47 beraberlik ve 66 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, bu maçlarda 209 gol atıp, kalesinde 233 gol gördü. 

En golcü isim Gekas

Ege temsilcisinde 2 sezon 39 maça çıkan Yunan golcü Gekas, attığı 24 golle en golcü isim konumunda yer alıyor.

Gekas'ı 23 golle geçen yıl Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega ile 21 golü bulunan Bruno takip ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAkhisar BelediyesporYunan Golcü Gekas
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