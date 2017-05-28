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Akhisar Belediyespor kendini aştı

Bitime bir hafta kala 48 puan toplayan ve Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada bitirmeyi garantileyen Ege temsilcisi, 5. sezonunda, en başarılı olduğu geçen yılki 46 puanlık performansını geride bıraktı.

Akhisar Belediyespor kendini aştı

Bitime bir hafta kala 48 puan toplayan ve Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada bitirmeyi garantileyen Ege temsilcisi, 5. sezonunda, en başarılı olduğu geçen yılki 46 puanlık performansını geride bıraktı.

28 Mayıs 2017 Pazar 14:18
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Akhisar Belediyespor kendini aştı

MANİSA

Bitime bir hafta kala 48 puana ulaşan ve Spor Toto Süper Lig'i 7. sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor, 5. sezonunda, en başarılı olduğu geçen yılki 46 puanlık performansını geride bıraktı.

Teknik direktör değişikliğinin ardından hızla alt sıralardan uzaklaşan Ege temsilcisi, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 8 maçta, 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu çıkışıyla son hafta öncesi 48 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, en başarılı dönemi olan geçen sezonki 46 puanlık performansını geride bıraktı. Ege temsilcisi, geçen sezonu 8. bitirmişti.

Üst üste 6. galibiyet
Ligde Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0, Gaziantepspor'u 6-0, Osmanlıspor'u 4-0, Aytemiz Alanyaspor'u da 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, dün de Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

Ege temsilcisi bu sezon üst üste 6 maç kazanan tek takım oldu.

527 dakikadır gol yemiyor
Son 5 maçtır gol yemeyen Akhisar Belediyespor, Bursaspor'un 5 karşılaşmada kalesinde gol görmeme serisini yakaladı.

En son 28. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında 13. dakikada Pablo Batalla'nın golüne engel olamayan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarıyla toplam 527 dakika kalesini gole kapattı. 

Gollere devam
25. haftada 18 golle ligin en az gol atan ekibi konumunda olan Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 8 maçta 26 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon gol sayısını 44'e çıkaran ve kendi rekorunu egale eden Ege temsilcisi, gelecek hafta bir gol daha bulması halinde 2013-2014'teki en golcü sezonunu geride bırakacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarBelediyesporManisaEgeYeniçağrı
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