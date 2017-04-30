Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

20. dakikada Castro'nun uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lukac topu kontrol etti.

25. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Custodio'nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Öte yandan Kasımpaşa sahaya "Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı

46. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Cikalleshi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde toplu buluşan Vaz Te'nin yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

51. dakikada Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan penaltı noktasına kullandığı serbest vuruşta, Akhisar Belediyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, direk dibinden kornere gitti.

53. dakikada kale sahası sol çaprazında toplu buluşan Eduok'un geriye çıkardığı topun gelişine Pavelka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Vaz Te'nin kendi yarı sahasından rakip savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içerisine girdikten sonra yaptığı yerden vuruşta, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

59. dakikada Abdullah Durak'ın kaptırdığı topla hızla hareketlenen Vaz Te, ceza yayı üzerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı savunma arkasına koşu yapan Özer Hurmacı'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Özer'in vuruşunda kaleci Ramazan topun hakimiyetini sağladı.

65. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olcan Adın'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

77. dakikada Sadiku'nun ara pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Eduok'un sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Lukac son anda kornere gönderdi.

79. dakikada Olcan Adın'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

88. dakikada Eduok'un uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Özdeş

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, sahalarında kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, yoğun maç fikstürünü eleştirerek, şöyle konuştu:

"Dokuz günde üç maç oynadık. Bu programı yapanları kutlamak istiyorum. Bizim camiamız önemli bir camia. Kasımpaşa'nın her zaman hedefi vardır. Böyle bir program yaparsanız benim takımımın 60. dakikada pas atacak dermanı olmaz. Burada eşit şartlarda bir mücadele ortaya çıkmıyor. Bu yarışın tüm takımlar için adaletli olmasını isterim. Biz bu yıl bir Anadolu kulübüne sahamızda ilk defa kaybettik. Rakibim sahaya bana göre çok daha avantajlı çıkıyor. Bugün oynayabilmek çok zordu ve bunu öngörmüştük. 90+3. dakikada golümüz iptal edildi. Bunu birinin açıklamasını bekliyorum. Bugün iyi niyetli bir oyun vardı ama maçın içeriğini konuşmaya çok fazla gerek duymuyorum."

Akhisar Belediyespor cephesi

Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, zor bir maç olduğunu ifade etti.

Maçın ilk 15 dakikasında istedikleri gibi oynayamadıklarını vurgulayan Saraloğlu, "Maçın başında galibiyetin bize yakın olduğunu söylemiştim. Bu, oyuncularımıza olan güven ve beklentiden kaynaklanıyordu. Kalitemizi ortaya koyabilirsek her maçı kazanacağımızı biliyorduk. İlk yarıdan sonra oyun hakimiyetini elimize geçirdik. İkinci yarıya golle başladık. İkinci golü de bularak skoru domine ettik. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ligde ilk 7'ye kalmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.