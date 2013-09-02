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Akhisar 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçında Akhisar Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Akhisar 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son maçında Akhisar Belediyespor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:34
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Akhisar 3 puanı 3 golle aldı
MANİSA

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan Adrian'ın pasında ceza alanı içinde uygun pozisyonda topla buluşan Malouda'nın vuruşunda, kaleci Oğuz Dağlaroğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Merter Yüce'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Güray Vural'ın ceza alanı içine yaptığı ortada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bruno'nun bekletmeden attığı sert şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada sol kanattan Çağdaş'ın ortasında Niasse'nin ceza alanı içinden sert vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, güzel bir refleksle topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Volkan Şen ile duvar pası yapan Henrique'nin, ceza alanı içinde kaleye çapraz pozisyonda kaleci Oğuz ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta, top kalenin solundan az farkla auta gitti.

26. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayı civarında topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda, top Giray Kaçar'dan döndü. Savunmanın uzaklaştırdığı topla hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da, Malouda'nın pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique'den önce kaleci Oğuz Dağlaroğlu topu kontrol etmeyi başardı. Trabzonspor kalesi önündeki pozisyondan sonra sakatlanan Giray Kaçar, yerini Mustafa Yumlu'ya bıraktı.

45+2. dakikada oyunu başlatan Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın gönderdiği top Akhisar Belediyesporlu Bruno'nun sırtına çarptıktan sonra ağlara gitti. Ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akhisar Belediyespor, 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında ceza alanı içinde Aykut Akgün'ün pasında Henrique'nin rövaşatasında, top direkten döndü. Pozisyonun devamında hakem Mete Kalkavan, Akhisar Belediyespor lehine faul kararı verdi.

62. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Güray Vural'ın pasıyla hareketlenen Niasse, topla ceza alanına girdikten sonra güzel bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

78. dakikada Aykut Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Malouda'nın attığı şutta, meşin yuvarlak Sonko'ya çarpıp kornere gitti.

88. dakikada Akhisar Belediyespor 3. golü buldu. Sağ kanattan Niasse'nin pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kenan Özer, savunma oyuncularına rağmen attığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:35
Anahtar Kelimeler:
Akhisar - TS
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