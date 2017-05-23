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Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 8 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını Ajax ikinci, Manchester United ise ilk kez kazanmaya çalışacak.

Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 8 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını Ajax ikinci, Manchester United ise ilk kez kazanmaya çalışacak.

23 Mayıs 2017 Salı 11:52
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Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde

İSTANBUL -  Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyon 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Sevilla tarihe geçti

Sevilla, geçen sezon kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti.

Geçen yılki zaferiyle kupayı 5. kez kazanan ilk takım olmayı da başaran Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde, 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
AjaxManchesterFutbol
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