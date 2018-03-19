Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115703
ALTIN
166.342
DOLAR
3.9404
STERLİN
5.5316
EURO
4.8561
'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'
'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz suyuna yakın
Bazı ekmeklerde tuz oranı deniz...
Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı
Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı
Türk operası için yol haritası belirlenecek
Türk operası için yol haritası...
Aras, Bizi Saran Acıları Anlattı 
Aras, Bizi Saran Acıları Anlattı 
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, "Camia olarak inancımız tam. Taraftarlarımızın desteğiyle ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek tek arzumuz." dedi.

'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, "Camia olarak inancımız tam. Taraftarlarımızın desteğiyle ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek tek arzumuz." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 18:38
0 Okunma
'Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz'

RİZE

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta sonunda 54 puanla liderlik koltuğuna oturan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, taraftar desteğiyle ait oldukları Süper Lig'e dönmenin tek arzuları olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oynadıkları Adanaspor maçında 1-1 berabere kalarak hiç beklemedikleri 2 puan kaybettiklerini belirtti.

İlk dakikalarda bireysel hatalardan kaynaklı gol yiyerek geri düştüklerini ifade eden Bakır, "Maçın son dakikasına kadar mücadele ettik. Maç içerisinde birçok pozisyona girdik ama galibiyeti getiren golü bulamadık. Özellikle iç saha maçlarında yaşanan puan kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi oynadığımız karşılaşmada puan kaybı yaşamak bizi daha da fazla üzüyor." dedi.

Bakır, ligde bitime 6 hafta kaldığına dikkati çeken Bakır, şunları kaydetti:

"Süper Lig inancımızı her seferinde vurguluyoruz. Geçtiğimiz yıl düştüğümüz Süper Lig'e bu sene dönmek için çabalıyoruz. Camia olarak inancımız tam. Taraftarlarımızın desteğiyle ait olduğumuz Süper Lig'e dönmek tek arzumuz. Elbette kolay olmadığının bilincindeyiz ama camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek başaracağımızı da biliyoruz. Zorlu bir yarış ve kalan 6 hafta var. Özellikle rakiplerimizin birbirleri ile oynayacağı haftalar çok önemli. Yarışın içerisine Gazişehir Gaziantep ve Altınordu ekipleri de girdi. Kalan haftalarda çok keyifli bir yarış olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi
Hakan gol attı, Milan kazandı
Hakan gol attı, Milan kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı
Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe berabere kaldı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Cimnastikte 2 madalya
Cimnastikte 2 madalya
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ