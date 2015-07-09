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Ailesinin 'sporu bırak' dediği Mikdat dünya şampiyonu

Ailesinin istememesine rağmen atletizm alanında kendini geliştiren Mikdat Sevler, Dünya Liseler Arası Atletizm Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında birinci oldu

Ailesinin 'sporu bırak' dediği Mikdat dünya şampiyonu

Ailesinin istememesine rağmen atletizm alanında kendini geliştiren Mikdat Sevler, Dünya Liseler Arası Atletizm Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında birinci oldu

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:52
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Ailesinin 'sporu bırak' dediği Mikdat dünya şampiyonu

MERSİN - Ailesinin istememesine rağmen atletizm alanında kendini geliştiren Mikdat Sevler, Dünya Liseler Arası Atletizm Federasyonu (IFF) tarafından geçen hafta Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında 110 metre engellide birinci oldu.

Mersin MESKİ forması giyen atlet 17 yaşındaki sporcu, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Olimpik Baraj Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide 7,93'lük dereceyle Türkiye rekoru kırdıktan sonra yeni bir başarıya daha imza attı.

Okulu Mersin Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'yle Çin'deki Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'na katılan Mikdat Sevler, 110 metre engellide 14.23’lük dereceyle rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğunu elde etti. Mikdat'ın okulu da yarışmada genel sıralamada dünya üçüncüsü oldu.

Mikdat, AA muhabirine, spora 3,5 yıl önce başladığını ve bu dereceleri elde etmek için çok fazla çalıştığını, asla pes etmediğini söyledi.

Atletizmdeki ilk hedefi olan Türkiye rekorunu kırdığını anımsatan Mikdat, "Bütün bu başarılarımda antrenörümün büyük katkısı var. Günlük 3,5 saat antrenman yapıyorum. Bunların neticesinde de dünya şampiyonu oldum ve ülkeme büyük bir hediye getirdim" dedi.

Ailesinin başlangıçta istememesine rağmen ısrarla devam ettiği atletizmde başarılı olduğunu anlatan sporcu, şöyle devam etti:

"Ailem 3,5 yıl önce spora başladığımda 'Boş işlerle uğraşma oku adam ol' demişti. Hatta sporu bırakmamı bile istemişlerdi. Ailem okulum ve derslerim için spora gitmemi istemiyorlardı. Ancak gördüler ki okul ve spor bir arada olabiliyormuş. Şimdi gurur duyuyorlar. Her geçen gün destekleri de giderek artıyor."

Elde ettiği dereceler sayesinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını anlatan Mikdat, orada da iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:47
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMikdat
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