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Ahmet Çalık'ın maliyeti açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık'ın transferi için Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Ahmet Çalık'ın maliyeti açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık'ın transferi için Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

13 Ocak 2017 Cuma 12:32
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Ahmet Çalık'ın maliyeti açıklandı

GalatasarayGençlerbirliği Kulübünden transfer ettiği Ahmet Çalık'ın maliyetini açıkladı. 

Gençlerbirliği Kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllık anlaşma yaptığı Ahmet Çalık'a ise toplam 4 milyon 50 bin avro garanti ücret verecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Çalık ve Gençlerbirliği Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2 milyon 500 bin avro tutarında transfer tazminatı ödenecektir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 4,5 yıllığına anlaştığı Ahmet Çalık'a bu sezon için 450 bin avro, sonraki 4 sezon için de 900'ar bin avro garanti ücret ödeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAhmet ÇalıkGençlerbirliğiFutbolMaçSpor
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