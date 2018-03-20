Ağrılı atletler krosa damga vuruyor

AĞRI - Ağrı'nın zorlu iklim koşullarında büyük emek vererek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kros takımı, İsviçre'de yapılacak Dünya Kros Şampiyonası elemelerinde 3 sporcusuyla Türkiye'yi temsil edecek.

AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, tamamı milli sporcu olan 6'sı kız 12 öğrencisinin elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Üniversite, milli sporcuları Nuran Satılmış, Fatma Demir ve Ramazan Karagöz'ün Gebze'de elde ettiği takım birinciliği ve ferdi dalda Türkiye üçüncülüğüyle 7 Nisan'da İsviçre'de yapılacak Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Daha önce Türkiye, dünya, balkan ve Avrupa'da birçok önemli dereceler elde eden milli sporcular ise yeni madalyalar için Ağrı'nın zorlu arazi yapısına adeta meydan okuyor.

Eğimli arazilerin bulunduğu dağ yamaçlarında fırtına ve zorlu koşullara aldırış etmeyen sporcular, yeni madalyalar kazanmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var"

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin atletizm ve krosta uzun süredir Türkiye ve dünya genelinde birçok başarıya imza attığını belirtti.

Öğrencilerin İsviçre'deki elemelerde Türkiye'yi temsil edeceklerini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Milli takım kamplarında şu anda birçok öğrencimiz var. Milli takıma baktığımızda atletizm ve krosta yaklaşık yüzde 50'si bizim öğrencilerimizden seçiliyor. Bu da bizi onurlandırıyor. Sadece atletizm de değil, güreş ve kick boksta da Türkiye birinciliği, üçüncülüğü derecelerimiz var. Daha önce atletizmde ilk kez dünya şampiyonu üniversitemizden çıktı. Bu cumhuriyet tarihinde bir ilk. Onun dışında birçok alanda Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

"Olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz"

Elde edilen başarının sırrının çok çalışmak olduğunun altını çizen Karabulut, şunları kaydetti:

"Ciddi sporcular çıkartan bir iliz. Üniversitemiz bu anlamda lokomotif oldu. Bütün branşlarda istisnasız başarılıyız. Ama bazı alanlarda çok daha fazla başarılıyız. Bunlardan biri de atletizm. İnşallah sporcularımız, İsviçre'de ülkemizin bayrağını dalgalandırarak buraya gelecekler. Daha sonra da genç kardeşlerimizi olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz."