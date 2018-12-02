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Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

02 Aralık 2018 Pazar 21:21
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Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Kulübünün 74. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 7 bin 102 üyenin 828'i toplam 15 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, 790 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi

Yeni yönetim kurulunun basın mensuplarına poz vermesinin ardından Ağaoğlu, üyelere hitap etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman buna benzer yeminler farklı mecralarda edilir ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için, hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağaoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağaoğlu'na Trabzonspor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.

TFF'den Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonspor
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