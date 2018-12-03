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Ağaoğlu taraftardan destek istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, taraftara seslenerek, "Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz." dedi.

Ağaoğlu taraftardan destek istedi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, taraftara seslenerek, "Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz." dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:42
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Ağaoğlu taraftardan destek istedi

TRABZON

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftara seslenerek, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok.'' ifadesini kulandı.

Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Desteğinizi ve sevginizi eksik etmeyin lütfen, her maç onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu
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