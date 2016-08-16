Advocaat 71. isim olacak

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için İstanbul'a getirdiği Hollandalı Dick Advocaat, göreve başlaması durumunda sarı-lacivertli futbol takımının 71. teknik adamı olacak.

Sarı-lacivertlilerin 109 yıllık tarihinde futbol takımında bugüne dek 36 yabancı, 34 de Türk teknik direktör görev yaptı.

Portekizli Vitor Pereira'nın sözleşmesinin tek taraflı feshettikten sonra gelecek ay 69 yaşına girecek tecrübeli teknik adam Advocaat'la anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, yine yoluna yabancı bir teknik direktörle devam edecek.

25 yıl sonra Hollandalı

Taraflar arasında anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'de 25 yıl sonra ikinci kez Hollandalı bir teknik direktör görev alacak.

Sarı-lacivertlilerin 1990-1991 sezonunda ilk Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink olmuştu. Hiddink'le tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, 25 yıl aradan sonra bir kez daha takımı Hollandalı bir çalıştırıcıya emanet edecek.

Advocaat, 37. yabancı teknik direktör olacak

Dick Advocaat, Fenerbahçe tarihinin 37. yabancı teknik direktörü olacak.

Fenerbahçe'de bugüne kadar 13 değişik ülkeden toplam 36 yabancı teknik adam görev yaptı. Toplamda 7 Macar, 6 Yugoslav, 5 Alman teknik adam görev alırken, dörder İngiliz ve Brezilyalı, ikişer Hırvat ve Rumen, birer Hollandalı, İskoç, İtalyan, Slovak, İspanyol ve Portekizli teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti.