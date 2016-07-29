Adriano resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Adriano'ya 3 sezon için toplam 6 milyon 50 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Açıklamada siyah-beyazlıların, Barcelona'ya Adriano için 600 bin avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya ilk yıl için 2 milyon 350 bin avro, ikinci ve üçüncü yıl için 1 milyon 850'şer bin avro garanti ücret verileceği aktarıldı. Görev yaptığı maçlarda puan başına Brezilyalı oyuncuya 4 bin avro ödeneceği vurgulandı.

Beşiktaş'tan Adriano'ya "hoş geldin" mesajı

Beşiktaş Kulübü, transferin açıklanmasının ardından 31 yaşındaki oyuncu için "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüz, dünya çapında bir oyuncuyu daha kadroya katmanın gururunu yaşıyor. Barcelona formasıyla çok sayıda şampiyonluk yaşayan Adriano Correira'nın siyah-beyaz formamızla da nice şampiyonluklar yaşamasını diliyoruz. Taraftarımızın İstanbul'a geldiği ilk andan itibaren yakın ilgi gösterdiği Adriano'nun, sahada sergileyeceği üstün performansla kalplerimizi de feth edeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.