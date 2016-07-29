Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Adriano resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adriano resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 Temmuz 2016 Cuma 16:27
768 Okunma
Adriano resmen Beşiktaş'ta

 Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Adriano'ya 3 sezon için toplam 6 milyon 50 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Açıklamada siyah-beyazlıların, Barcelona'ya Adriano için 600 bin avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya ilk yıl için 2 milyon 350 bin avro, ikinci ve üçüncü yıl için 1 milyon 850'şer bin avro garanti ücret verileceği aktarıldı. Görev yaptığı maçlarda puan başına Brezilyalı oyuncuya 4 bin avro ödeneceği vurgulandı.

Beşiktaş'tan Adriano'ya "hoş geldin" mesajı

Beşiktaş Kulübü, transferin açıklanmasının ardından 31 yaşındaki oyuncu için "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Kulübümüz, dünya çapında bir oyuncuyu daha kadroya katmanın gururunu yaşıyor. Barcelona formasıyla çok sayıda şampiyonluk yaşayan Adriano Correira'nın siyah-beyaz formamızla da nice şampiyonluklar yaşamasını diliyoruz. Taraftarımızın İstanbul'a geldiği ilk andan itibaren yakın ilgi gösterdiği Adriano'nun, sahada sergileyeceği üstün performansla kalplerimizi de feth edeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 16:28
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşİspanya 1. Futbol LigiLa LigaBarcelonaAdriano Correira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ