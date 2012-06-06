Adnan Polat beraat etti

İSTANBUL
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüpte başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü sırada ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
AA
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, kulüpte ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
İSTANBUL
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüpte başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü sırada ''hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
AA