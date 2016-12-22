Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşalı futbolcu Adem Büyük'ün penaltı atışından yararlanamaması nedeniyle gerçek dışı ithamlarda bulunulduğunu kaydederek, "Adem Büyük'ü yolda görsem tanımam." dedi.
Bu tür spekülasyonlarla hem Galatasaray'ın hem de Adem'in yıpratılmaya çalışıldığını dile getiren sarı-kırmızılı idareci, "Ben Adem Büyük'le bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Onun transferi konusu da hiç gündemimize gelmedi. Çocuğa iftira atıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Böyle bir iftira atılır mı? Onun da çoluğu çocuğu vardır." diye konuştu.
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