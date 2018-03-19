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Adebayor yıllara meydan okuyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emmanuel Adebayor, ilerleyen yaşına karşın performansıyla parmak ısırtıyor.

Adebayor yıllara meydan okuyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emmanuel Adebayor, ilerleyen yaşına karşın performansıyla parmak ısırtıyor.

19 Mart 2018 Pazartesi 18:41
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Adebayor yıllara meydan okuyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.

Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin ardından Medipol Başakşehir'de yeniden yükselişe geçti.

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.

45 resmi maçta 21 gol attı

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

İki buçuk sezonu 3 golle tamamlamıştı

Adebayor, Medipol Başakşehir'e transferi öncesi kariyerinde adeta dibe vururken, son 2,5 sezonunda ancak 3 gole imza atabilmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giydiği geçirdiği 2014-2015 sezonunda 17 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 2 kez rakip ağları havalandırırken, Crystal Palace kadrosunda geçirdiği 2015-2016 sezonunda ise 15 resmi maçta 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Önemli takımlarda forma giydi

Profesyonel futbol kariyerine 2003-2004 sezonunda Fransız ekibi Monaco'da başlayan Emmanuel Adebayor, birçok önemli takımın formasını giydi.

Monaco ile ilk senesinde Şampiyonlar Ligi finali gören ancak Porto'ya 3-0 kaybedilmesi nedeniyle ikincilikle yetinen Adebayor, ardından Arsene Wenger idaresindeki Arsenal'in dikkatini çekti.

Arsenal'e 2005-2006 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, burada adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'de 3,5 sezon Arsenal forması giyen oyuncu, ardından Manchester City'de 1,5 sezon, Real Madrid'de de yarım sezon top koşturdu.

Adebayor, 2011-2012 sezonu başında Tottenham'la sözleşme imzalayarak yeniden bir çıkış dönemi yakaladı. Tottenham'da geçirdiği 4 sezonun 3'ünde başarılı bir grafik çizen Togolu golcü, son yılında ise beklentilerin altında kaldı.

Son olarak Crystal Palace'da geçirdiği 2015-2016 sezonunda da varlık gösteremeyen Adebayor, 2016-2017 sezonu öncesi serbest kalmıştı.

Akman: Adebayor, Medipol Başakşehir'e çok şey kattı ve katıyor

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 35 yaşına kadar mücadele veren eski milli futbolcu Ayhan Akman, Emmanuel Adebayor'un Medipol Başakşehir için önemli işler yaptığını söyledi.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre futbol oynamadığı bir dönemin ardında Adebayor'un alınmasının riskli bir transfer olduğuna dikkati çekerek, "Bir risk transferiydi ama Medipol Başakşehir için de çok uygun oldu. Böyle bir riski alabilecek yapıları var. Adebayor gerçekten Medipol Başakşehir'e çok şey kattı ve katıyor." diye konuştu.

Çolak: Santrfor olarak çok etkili

Türkiye ve Avrupa gol krallıklarına ulaşarak bir dönemin en önemli oyuncularından biri olan Tanju Çolak, Adebayor için övgüde bulundu.

Sadece son oynanılan Beşiktaş maçında değil, transfer olduğu dönemden itibaren Adebayor'un başarılı bir performans ortaya koyduğunu anlatan Çolak, "Santrfor olarak çok etkili, çok iyi pres yapıyor. Hiçbir santrforun yapmadığı kadar rakip savunmayı rahatsız edici baskı yapıyor. Bu takımı adına çok önemli. Çok özverili, bitmeyen istek ve arzusu var. Maçın önemini bilerek ona göre tüm gücünü ortaya koyuyor." şeklinde konuştu. 

İşler: Bunu başarmak kolay değil

Eski milli futbolcu Cenk İşler ise Adebayor'un performansının zirvede olduğunu kaydederek, "Bunu başarmak kolay değil. Daha önce dünyanın büyük kulüplerinde oynayarak, belli bir yaşta Türkiye’ye gelen ve ligimizi küçük gören birçok oyuncu oldu. Kaybolup gittiler. Performans vermektense, burayı son durak olarak görüp, 'Parayı alıp gideyim.' havasında yaşadılar. Adebayor bunun tam tersi. Doğru bir profesyonel, Türk futbolcularına tam bir örnek. Hücumda çok etkili, takım arkadaşlarına sürekli yardım ediyor, oyunun her anını yaşıyor. Sadece attığı gollerle değil, diğer oyuncuların attığı gollerde de katkısı çok büyük." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAdebayor
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