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Aday kadro açıklandı

Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Aday kadro açıklandı

Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

09 Kasım 2018 Cuma 14:50
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Aday kadro açıklandı

İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Aytemiz Alanyaspor'dan Merih Demiral, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Bursasporlu Aytaç Kara ise 5 yıl aradan sonra A Milli Takım aday kadrosuna alındı.

Aday kadro 

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid) 

Millilerin programı

İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması hazırlıklarını dört gün boyunca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir futbolcu ile maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını aynı statta 19.00'da yapacak.

Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. Lucescu'nun basın toplantısı ise 19 Kasım Pazartesi günü maçın oynayacağı Antalya Stadı'nda saat 18.30'da yapılacak. A Milliler, saat 19.00'da ise statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye-Ukrayna maçı 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeA Milli TakımİsveçUkrayna
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