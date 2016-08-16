Adanaspor'a Brezilyalı forvet

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 yaşındaki Edgar Silva, Osman Yereşen Tesisleri'nde Başkan Bayram Akgül'ün de katıldığı törende kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Silva, Adanaspor'a transfer olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akdeniz ekibinden kendisine gelen transfer teklifi sonrasında Adanaspor'u biraz araştırdığını belirten Silva, "Burada başarılı olup adımı kulüp tarihine yazdırmak istiyorum. Bana güvenen Başkanımızı ve teknik direktörümüz Engin İpekoğlu'nu mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.