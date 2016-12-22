Akdeniz ekibi, 12 yıllık özlemini bitirerek yükseldiği Süper Lig'de beklenen performansa ulaşamadı.

Teknik direktör sıkıntısı yaşayan ve lige altyapı sorumlusu Eyüp Arın ile başlayan turuncu-beyazlılarda, Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet aldıktan sonra göreve Krunoslav Jurcic getirildi.

Jurcic de Adanaspor'la çıktığı 11 Spor Toto Süper Lig maçında sadece Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 1 galibiyet elde etti. Turuncu-beyazlılar, Jurcic yönetiminde Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını ise kaybetti.

Ligde 11 maçta 5 puan toplayabilen Jurcic'in görevine son verilmesinin ardından Adanaspor'da yeniden Eyüp Arın dönemi başladı. Arın'ın bu sezon ikinci kez görev aldığı Adanaspor, dün oynanan maçta deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu.

Akdeniz temsilcisi, 6 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

AA