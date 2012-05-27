Adana'nın kalbi Ankara'da atıyor

Adana'nın futboldaki temsilcilerinden Adanaspor bugün Süper Lig'e çıkabilmek için Ankara'da, Adana Demirspor ise Bank Asya 1. Lig yolunda finale kalabilmek için Denizli'de mücadele edecek. Play-off yarı finalinde Çaykur Rizespor'u eleyerek finale adını yazdıran Adanaspor, bugün saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kentin mavi-lacivertli temsilcisi Adana Demirspor ise bugün aynı saatte Spor Toto 2. Lig play-off'ta zorlu bir maça çıkacak. Play-off yarı finalinde Denizli'de BUGSAŞ Spor ile karşılaşacak Adana Demirspor, finale çıkmak için çaba gösterecek.





Son Güncelleme: 27.05.2012 05:59