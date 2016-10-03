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Adana Demirspor beraberliğe abone

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in geride kalan 6 haftasında 4 beraberlik aldı.

Adana Demirspor beraberliğe abone

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in geride kalan 6 haftasında 4 beraberlik aldı.

03 Ekim 2016 Pazartesi 10:21
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Adana Demirspor beraberliğe abone

 Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in geride kalan 6 haftasında aldığı 4 beraberlikle dikkati çekti.

Sezona sıkıntılı başlayan mavi-lacivertli ekip, ilk haftada deplasmanda yaptığı Samsunspor maçına oyuncularının lisans ücretleri ödenmediği gerekçesiyle genç kadroyla çıktı.

Samsunspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, bir sonraki hafta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 3. haftasında deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1, 4. haftada sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibi, 5. haftada ise deplasmanda Balıkesirspor'a 4-2 yenildi.

Son olarak 6. haftada dün Şanlıurfaspor'u ağırlayan mavi-lacivertliler, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından üç puan silme cezası da verilen Adana Demirspor, ligin ilk 6 haftasında aldığı 4 beraberliğin yanı sıra birer galibiyet ve yenilgiyle taraftarını üzdü.

AA

Son Güncelleme: 03.10.2016 10:22
Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporTFF 1. LigBeraberlikSamsunsporGaziantepsporTürkiye Futbol Federasyonu
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