Adaletin tecelli edeceğine inancım tam

İSTANBUL



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Şike davası sürecinde beklenen Yargıtay kararları hakkında kendi ağzından medyaya yansıtılan haberleri yalanladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kendisine dayandırılan görüşleri "asılsız" olarak nitelendiren Aziz Yıldırım, "Gerek Fenerbahçe Kulübü Başkanı gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aziz Yıldırım olarak, adaletin hakkaniyete uygun bir şekilde tecelli edeceğine dair düşünce ve inancım tamdır" ifadelerini kullandı.



Cezaevinde olduğu dönemde dahi, başında "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi taşıyan kurumların meşruiyetini tartışmadığını aktaran Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:



"Bununla birlikte beşeri kaynaklı her türlü kararın tartışılması yolundaki düşüncem, Türkiye menfaatleri göz önüne alındığında değişmemiştir ve değişmeyecektir. Sonuç olarak, bugüne kadar kamuoyunun şahit olduğu üzere, hakkımda ve hakkımızda verilen her türlü karar ne kadar tartışılır ve kabul edilemez nitelikte olsa dahi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak, bu kararların her şart ile koşulda saygıyla karşılandığını ve karşılanacağı hususundaki tavır ve duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmadığını, olamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."





