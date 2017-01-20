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Abdullah Avcı: Kadıköy'de iyi bir müsabaka bizi bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 18. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda çok güzel bir maç oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Abdullah Avcı: Kadıköy'de iyi bir müsabaka bizi bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 18. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda çok güzel bir maç oynamayı hedeflediklerini söyledi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:48
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Abdullah Avcı: Kadıköy'de iyi bir müsabaka bizi bekliyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 18. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda çok güzel bir maç oynamayı hedeflediklerini söyledi. 

Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçını, ikinci yarının ilk karşılaşması gibi düşündüklerini belirten Avcı, "17 hafta bizim için harika geçti. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli, kalitesi yüksek takımı ile oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşayabilirler ama bu, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olmadığı anlamına gelmez. Kadıköy'de iyi bir müsabaka bizi bekliyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz, ne zaman geçiş yapacağız bunları çalıştık. Bu senaryolar sahada nasıl sahneye çıkacak göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmanın Fenerbahçe için ölüm kalım maçı olduğu yönündeki yorumlara katılmadığının altını çizen Avcı, şöyle konuştu:

"Medyayı biz de takip ediyoruz. Fenerbahçe için son şansı gibi şeyler yazılıyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçı, Fenerbahçe gibi büyük bir camia için 18. haftada bu şekilde algının oluşturulması bence doğru değil. Liderlik, şampiyonluk bir sonuç. İkinci yarıya yeni başlıyoruz, çok kaliteli bir takımla güzel bir müsabaka oynayacağız. Bizim herhangi bir yükümüz yok, oyun gücümüz var. Oyun gücümüzü sahada göstermeye çalışacağız. Kazanırız, kaybederiz bunu bilemem ama oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız."

AA

Son Güncelleme: 20.01.2017 15:30
Anahtar Kelimeler:
MüsabakaKadıköyAbdullah Avcı
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