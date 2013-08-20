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Abdullah Avcı istifa etti

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etti.

Abdullah Avcı istifa etti

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etti.

20 Ağustos 2013 Salı 19:18
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Abdullah Avcı istifa etti
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın TFF ile karşılıklı anlaşarak milli takımlar bünyesindeki görevlerinden ayrıldığı bildirildi. 

Milli takımlarda 17 Kasım 2011'de başladığı görevinde 21 ay boyunca gururla ve onurla hizmet ettiğini belirten Avcı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de olduğu gibi birlikte çalışmak da ayrılmak da var. Ben de ayrılmanın en doğru karar olduğunu düşündüm ve bu görüşümü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile paylaştım. Başta şahsı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim."
Son Güncelleme: 20.08.2013 19:45
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